Lyon : 150.000 euros d’indemnités provisoires accordés à Marin

Le jeune homme avait frôlé la mort en novembre dernier alors qu’il tentait de protéger un couple pris à partie par un groupe de jeunes.

© DR Marin, le jeune homme agressé

Le juge des référés de Lyon a annoncé hier que 150 000 euros allaient être versés au titre d'indemnités provisoires. Une somme qui ne constitue qu'une partie du montant total du préjudice, lequel n'a pas encore été évalué. Marin, Vénissian de 20 ans, a été victime le 11 novembre 2016 d'une rixe devant le centre commercial de la Part-Dieu. Alors qu'il prenait la défense d'un couple chahuté par des jeunes parce qu'ils s'embrassaient, le ton monte et une bagarre éclate. Après l'altercation, Marin monte dans le même bus que le couple qui avait été insulté. Il ne se rend malheureusement pas compte que certains des jeunes impliqués dans l'action montent dans le bus à leur tour. Violemment frappé à la tête à l'aide d'une béquille, il est transporté à l'hôpital et son pronostic vital engagé. C'est un mineur de 17 ans qui est responsable de l'agression. Depuis, des mois ont passé, mais Marin est toujours hospitalisé en Suisse et garde des lésions irréversibles liées à son agression, alors que son état s'était amélioré. Le juge d'instruction chargé de l'affaire a demandé son renvoi aux assises, où l'accusé sera jugé pour "coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente".

Cette décision du juge des référés est donc la bienvenue, dans une affaire ayant bouleversé une grande partie de la population locale. L'association La Tête Haute a ainsi été créée à la suite de cet événement, pour financer les recherches médicales sur le cerveau et les opérations de Marin, qui ne pourra probablement plus jamais vivre normalement. Ses parents et son avocat ont d'ailleurs déclaré à 20 Minutes que cette décision allait "dans le sens d'un début de reconnaissance du préjudice".