La caravane d'été de la Croix-Rouge passe à Lyon

Le véhicule, parti le 8 juillet d'Amiens, fait escale à Lyon au Grand parc de Miribel ces 13 et 14 août pour l'avant-dernière étape de son tour de France.

AFP / Archives Charly Triballeau

Cette initiative, organisée en partenariat avec Hansaplast, a pour but "d'informer gratuitement petits et grands aux gestes de premiers secours, à l'utilisation du défibrillateur et aux comportements qui sauvent en cas de situation exceptionnelle". Les Lyonnais intéressés sont invités à se rendre auprès des bénévoles qui organisent cette action pendant ces deux jours, au Grand parc Miribel-Jonage.

Plusieurs ateliers sont prévus, durant de vingt à soixante minutes. Du jeu d'évasion à l'initiation aux premiers secours, en passant par une animation spéciale séniors, un grand nombre de thématiques seront abordées, pour devenir un vrai secouriste en herbe. L'occasion également de découvrir les autres activités organisées par la Croix-Rouge française.

Plus d'informations sur le site de la Croix-Rouge.