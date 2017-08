En Isère, les recherches de la petite Maelys se poursuivent

La petite fille de 9 ans originaire du Jura s'est volatilisée il y a maintenant plus de 48 heures. Elle a disparu des lieux du mariage où elle et ses parents étaient invités, à Port-de-Beauvoisin.

Il était environ 3 heures du matin dimanche, lorsque Maelys a disparu. Depuis, aucune trace de la fillette. Une enquête a été ouverte par le parquet pour "enlèvement" lundi. La maison du gardien de la salle des Fêtes où se déroulait le mariage a été perquisitionnée le même jour, ainsi que sa voiture.

Un appel à témoins avait déjà été lancé dimanche dans la soirée pour retrouver la fillette à la peau mate, qui mesure environ 1m30 pour 28kg.

Une conférence de presse se déroulait aujourd'hui qui a permis à la justice iséroise d'exposer les avancées de l'enquête. Elle était tenue par Dietlind Baudoin, procureure de la République de Bourgoin-Jallieu. Les chefs de service de la gendarmerie et de la section de recherches de Grenoble étaient eux aussi présents. La petite fille est toujours activement recherchée "mais la piste criminelle n'est plus écartée". Les forces déployées ont déjà auditionné un grand nombre de personnes dont le témoignage pourrait faire avancer l'enquête : "140 personnes ont été entendues à l'heure qu'il est", a déclaré la procureure, alors que 180 personnes étaient présentes au mariage. Elle a également révélé que "deux autres soirées avaient lieu près de la salle des fêtes cette même nuit". Les 250 personnes présentes aux alentours de la salle dans la nuit où la fillette a disparu devraient être entendues, assure la procureure, qui a tenu à conclure en demandant le respect de l'intimité et de la douleur de la famille.