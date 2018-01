Vitesse à 80 km/h : les motards du Rhône menacent

Alors que le gouvernement a décidé de réduire la vitesse de 90 km/h à 80 km/h sur les routes secondaires, la fédération française des motards en colère 69 a écrit aux députés du Rhône et menace d’une possible "révolte".

Dans un communiqué, la fédération française des motards en colère 69 (FFMC) a décidé d'interpeller les députés du département du Rhône sur le choix fait par le gouvernement de baisser la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. "Une mesure rejetée par une majorité de la population qui réclame une vraie politique de sécurité routière et non pas ces fausses mesures qui n’auront pour effet que d’engraisser les caisses de l’état", estiment-ils. "On a des machines qui roules plus vite, mais en contrepartie on abaisse la vitesse. C'est un autre bridage", a confié à Lyon Capitale Julien, coordinateur adjoint FFMC 69. L’abaissement à 80 km/h a été testé sur trois tronçons dangereux dans quatre départements. Une étude dont les résultats n’ont pas encore été dévoilés. "C'est qu'ils ne sont pas bons", commente Julien. Ce dernier ne se dit d’ailleurs "ni contre ni pour" la mesure : "Si les chiffres étaient probants on ne serait pas contre gagner des vies".

"350 et 400 vies par an"

Selon le Premier ministre Édouard Philippe, cette mesure pourrait sauver entre “350 et 400 vies par an”. Pour le journal Le Monde : "Les axes bidirectionnels concentrent 87 % de la mortalité sur route hors agglomération et 55 % de l’ensemble de la mortalité routière". Mais pour la FFMC, une véritable politique de sécurité routière passerait plutôt par "l’entretien et la remise en état du réseau routier (pas seulement sur les tronçons concernés par l’expérimentation), par la suppression des zones accidentogènes, qui sont parfaitement connues, par le doublement des glissières de sécurité entre autres, et par l’éducation routière en direction des jeunes, mais aussi rappeler les gestes de sécurité trop souvent oubliés (comme l’usage des rétroviseurs et des clignotants, le respect des priorités...)". "Faute d’une réponse satisfaisante et rapide, nous envisagerons d’autres moyens pour faire entendre la voix des usagers. (…) Cet espoir d’être enfin entendu est le dernier avant la rébellion et peut-être la révolte", a menacé la fédération de motards.