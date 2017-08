Villeurbanne: un risque d'effondrement cause une évacuation

De nombreux habitants du cours Emile-Zola ont été évacués cette nuit après la découverte de fissures sur leurs immeubles.

Tim Douet Sapeur-pompier du Rhône

Au cœur du quartier Gratte-Ciel, la soirée de samedi a été mouvementée. En particulier pour les habitants des immeubles entre les numéros 179 et 183 du cours Emile Zola. Vers 22 heures, un passant repère plusieurs fissures sur les immeubles, a priori dues aux travaux effectués entre deux bâtiments. Les pompiers sont rapidement alertés et procèdent, par mesure de précaution, à l'évacuation de l'ensemble des habitants des immeubles fissurés. En à peine deux heures, un périmètre de sécurité est mis en place et l'intervention est terminée pour la soirée. Selon Le Progrès, une quinzaine de personnes a dû être relogée chez des proches ou mis à l'abri par la mairie. Les habitants des immeubles ne sauront s'ils peuvent retourner dans leur logement qu'une fois qu'une évaluation plus fine des risques d'effondrement aura été menée. Pour l'heure, la ville de Villeurbanne devrait, à titre préventif, prendre un arrêté de péril imminent.