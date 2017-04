Villeurbanne : un recueillement au mémorial du génocide arménien

Tandis que la journée officielle de commémoration du génocide arménien se tient ce lundi 24 avril, la communauté arménienne de l'agglomération lyonnaise s'est recueillie ce samedi matin devant le mémorial du génocide puis à l'Hôtel de Ville de Villeurbanne.

1,5 million d'Arméniens perdront la vie entre le mois d'avril 1915 et celui de juillet 1916. Installées sur l'actuel territoire de Turquie, les familles de la communauté arménienne ont subi des massacres, la déportation et la famine. Les survivants qui ont fui sont nombreux à s'être réfugiés en France, notamment en région lyonnaise. Ce samedi matin, un temps de silence et de recueillement pour commémorer ce génocide s'est tenu pour une quinzième fois sur le mémorial du génocide arménien de Villeurbanne. Inauguré en 2005 par le maire Jean-Paul Bret, le mémorial est situé à l'angle de la rue de l'Arménie et de la place Mendès-France. Ces mots y sont notamment inscrits : "Reconnaître le génocide arménien de 1915". Plus de cent ans après les événements, le gouvernement turc ne l'a toujours pas reconnu. Après un temps de recueillement au mémorial, un temps de lectures de texte et de chansons s'est tenu à l'Hôtel de Ville.