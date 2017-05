Une rave-party interrompue par les gendarmes à La Tour-de-Salvagny

La gendarmerie de Dardilly a mis fin au projet de rave-party d'une cinquantaine de jeunes dans l'ouest lyonnais, dans la nuit de samedi à dimanche.

Capture d'écran Google maps Les fêtards prévoyaient de s'amuser sur le lieu-dit place Paty

Contrôlés avec des bouteilles d'alcool et plusieurs enceintes par la gendarmerie de Dardilly, une bande de cinquante fêtards a dû annuler sa rave-party dans la nuit de samedi à dimanche aux alentours d'1h du matin selon Le Progrès. Ils se rendaient en direction du lieu-dit "place Paty", un vaste champ, idéal pour les amoureux de ces soirées en plein air illégales. Un terrain privé sur lequel un second groupe étaient en train de brancher le matériel. Face à l'arrivée de la brigade de gendarmerie, les fêtards ont dû se raviser et aucune note de musique n'est venue importuner les Tourellois.