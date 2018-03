Une nouvelle espèce de dinosaure exposée à Lyon

Après le mammouth mis aux enchères au mois de décembre dernier, la maison Aguttes exposera à nouveau un squelette de dinosaure du 15 mars au 28 mai à la gare de Lyon Brotteaux. Cette espèce qui n'a pas été complètement étudiée par les scientifiques sera ensuite mise aux enchères.

Découvert en 2013, ce squelette de dinosaure géant n’a pas encore révélé tous ses secrets aux scientifiques. Destiné à être vendu aux enchères publiques, ce mastodonte géant mesure 9 mètres de long et 2.70 mètres de haut. L’intérêt scientifique de ce rare spécimen, en fait une pièce "unique et historique" selon les spécialistes de la maison Aguttes, aujourd’hui estimée entre 1.2 et 1,5 million d'euros.

Pour découvrir le squelette de ce géant, il sera exposé à la gare de Lyon Brotteaux chez Aguttes du 15 mars au 28 mai, avant de partir à Paris, dans un lieu à sa mesure, au premier étage de la tour Eiffel à du 2 au 4 juin où il sera vendu aux enchères publiques.