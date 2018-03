Une lecture du texte de Charb organisée à Lyon le 21 mars

Une lecteur du texte de Charb va être organisé le 21 mars prochain à Lyon par l’Université Jean Moulin et la Licra Auvergne Rhône-Alpes.

©DR Charb

Le texte de Charb Lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes va être lu le 21 mars prochain à 18h à l’Université Jean Moulin dans l’amphithéâtre Malraux. Un événement organisé par l'université et la Licra Auvergne Rhône-Alpes qui affirment vouloir ainsi "mettre un point d’honneur à défendre les valeurs de laïcité, de liberté et de vivre ensemble à travers cette lecture publique qui a aussi été jouée à Paris Diderot où elle a rencontré un franc succès". La lecture de ce texte avait été annulée à l'Université de Lille l'an passé et refusée au festival d'Avignon.

À Lyon, la prestation réalisée par l’acteur et metteur en scène Gérald Dumont sera suivie d’un débat en présence d’Isabelle Kersimon, journaliste et essayiste engagée pour les valeurs républicaines. "Ce texte, rédigé deux jours avant la mort de son auteur est "précis, complexe, visionnaire, intelligent et républicain", selon les mots de Raphaël Enthoven qui regrettait sa censure récente dans l’université lilloise et militait pour qu’il soit repris dans les écoles. En effet, comment taxer de racisme son auteur qui affirme dès les premières pages de sa lettre ouverte "Dire que l’Islam n’est pas compatible avec l’humour est aussi absurde que prétendre que l’Islam n’est pas compatible avec la démocratie ou la laïcité" ?", ont écrit la Licra et l'université Jean Moulin dans un communiqué. Près de 300 personnes sont attendues.

L'entrée est gratuite pour les étudiants et le personnel universitaires de Lyon 3 sur inscription : pointculture@univ-lyon3.fr.

Une billetterie en ligne est disponible pour les autres sur : https://www.facebook.com/events/950777018421127/