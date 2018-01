Un trafic de stupéfiants démantelé entre Lyon et Nice

Trois quadragénaires ont été mis en examen pour vente illicite de stupéfiants. À Nice, 77 500€ de drogue ont été retrouvés par les autorités.

©Tim Douet

Selon Le Progrès, les enquêteurs de la section de recherches de Lyon étaient aux trousses des trois suspects depuis octobre dernier. Les trois individus âgés d’une quarantaine d’années ont finalement été arrêtés en début de semaine pour possession et vente de stupéfiants. En cause : un couple et le frère du conjoint. Un premier duo a été appréhendé à Nice lundi. En leur possession : un total de 77 500€ de cocaïne, d’ecstasy et d’héroïne. Le troisième dealer se rendra le lendemain alors en déplacement à Lyon. Tous ont été mis en examen.