Un radar piéton installé à Saint-Bonnet-de-Mure

Implanté à titre expérimental, le radar, imaginé par une société lyonnaise, est censé inciter les automobilistes à respecter les passages piétons. Le test devrait durer trois mois.

Après être passé par La Grande-Motte, dans l'Hérault, et l’avenue Garibaldi, à Lyon, un radar piéton, conçu et imaginé par la société lyonnaise AFS2R, a été installé dans la commune de Saint-Bonnet-de- Mure, plus précisément aux abords de la RD 306 . Route accidentogène (un piéton tué en 2015, un autre en 2017) pour les autorités, cauchemar de bitume pour les piétons murois, l’axe routier implique 22 000 véhicules journaliers. Parmi eux, de nombreux automobilistes qui ne respectent pas la circulation piétonne prioritaire. Bien qu'utilisé comme outil de verbalisation à La Grande-Motte, le radar murois a été installé sous un motif pédagogique.

Rappeler à l'ordre les automobilistes

Aux abords d’un groupe scolaire, trois caméras filment la RD 306. Une détecte le piéton, l’autre le mouvement du véhicule. S’il est continu, donc ne s’arrête pas, l’automobiliste est rappelé à l’ordre par un message d’avertissement sur un écran à quelques mètres du passage prioritaire. Pour l’instant, l’objectif ne serait pas de punir les véhicules imprudents mais de les sensibiliser au problème. “Sur ces 8 dernières années, 5 piétons se sont faits renversés sur cette route, confie Jean-Pierre Jourdain, maire de Saint-Bonnet- de-Mure. Il espère, tout comme les habitants de la commune, que le dispositif permettra une réduction nette du nombre d’accidents. Si la situation s’améliore sur les trois mois de test, un second radar devrait être implanté devant un autre groupe scolaire.