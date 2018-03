Un marché pour consommer autrement à Lyon

Des produits et des artisans locaux, des food trucks, de la musique et un esprit de guinguette. Pour la troisième année consécutive, le Marché Autrement s’est installé place Lyautey dans le 6e arrondissement de Lyon tout le week-end.

© Rémi Martin 8000 personnes se sont rendues au Marché Autrement.

Debout derrière son stand depuis de longues heures, François a les yeux un peu tirés ce dimanche après deux jours de marché. “C’est un peu dur là, je suis fatigué”, explique-t-il. Ce producteur de liqueur de plantes de montagne, qu’il ramasse lui-même, à la main, entre Chambéry et Annecy, n’a pas vendu beaucoup de ses bouteilles ce week-end. “Ce que je cherche aussi c’est un peu de visibilité. Je n’existe que depuis un an donc c’est toujours bon à prendre”, précise le créateur d’Elix’Cimes, le nom de sa jeune entreprise. “Ce genre d’événement montre qu’il y un changement de mentalité. les gens se mettent à consommer plus sainement. Ils ne veulent plus se faire empoisonner. Je suis invité par Grand Village qui dépend de Groupama. Ça montre que de plus en plus de monde s'intéresse à nos productions y compris de grandes entreprises. Mais j’espère que ça ne va pas se tasser. Si on en fait trop d’un coup j’ai peur que les gens en ai un peu marre”, analyse François.

Venue de beaucoup plus près, la fratrie Poly, les derniers couteliers lyonnais présents dans le 6e arrondissement, tient un stand “pour vendre un peu, c’est sûr, mais aussi pour se faire connaître. La place Lyautey est vraiment centrale et il y a beaucoup de passage de gens qui viennent de la presqu’île juste en face”, explique Régis Poly en montrant fièrement son couteau Lyonnais “Le confluent”. C’est donc un double objectif que visent les exposants : vendre et se faire connaître. Autour d’eux, des foods trucks, des producteurs de vins, de rhum artisanal ou des artisans renseignent, discutent font goûter ou montrent leur travail à un foule de curieux.

“On veut montrer l’amour que les producteurs mettent dans leur travail”

C’est la quatrième édition de ce Marché Autrement et la troisième sur place Lyautey avec un principe voulu par les organisateurs. “On met en avant des nouveaux concepts alimentaires et des producteurs ou des artisans locaux. On a nos pépites et on veut montrer l’amour que les producteurs mettent dans leur travail”, résumait Alexandrine Malartre, l’une des organisatrices de l’événement pour le compte d’Idées en Bulles, la société qui met en place cet événement avec l’aide de la mairie du 6e et de l’association des commerçants. Le Marché Autrement se veut garant d’un certain esprit, “un esprit guinguette, assez simple, familial et convivial”, précise l’organisatrice. Selon les organisateurs, 8000 personnes se sont baladées dans les allées du marché sur le week-end. “Un beau succès bien aidée par le magnifique temps printanier de ce samedi”, en souriait Alexandrine Malartre.