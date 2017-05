UNIQLO va ouvrir à Lyon son 20e magasin en France

Célèbre marque de distribution d’habillement japonaise, UNIQLO a annoncé aujourd’hui l’ouverture à l’automne 2017, à Lyon, de son vingtième magasin en France.

La potentielle future entrée du magasin UNIQLO, à Grôlée.

UNIQLO était déjà bien implanté en France : Paris, Montpellier, Toulouse, Nice, Marseille, Lille, Bordeaux… En s’installant à Lyon, la marque de distribution d’habillement conquiert encore un peu plus la France. Après le renoncement d’UNIQLO à s’installer à Lyon en juillet 2016, il faut croire que la situation géographique de la capitale des Gaules, son dynamisme économique et sa qualité de vie ont plu à la filiale japonaise.

Le magasin sera ainsi situé en plein centre de Lyon, dans le quartier Grôlée. Une bonne nouvelle pour le quartier resté fantôme pendant plusieurs années et laissé aux manœuvres financières d’entreprises privées depuis plus de dix ans. Il bénéficiera d’une surface de vente de plus de 1 000m², répartie sur deux étages, et proposera une large sélection des collections homme, femme et enfant. Afin de constituer l’équipe de son nouveau magasin, UNIQLO lancera bientôt une campagne de recrutement.