UE: F.Grossetête veut une "application concrète" du discours de Macron

La députée européenne Les Républicains, Françoise Grossetête, s'enthousiasme du discours de relance du projet européen prononcé par Emmanuel Macron ce mardi 26 septembre devant les étudiants de la Sorbonne.

La Lyonnaise Françoise Grossetête, députée européenne Les Républicains, espère que les annonces d'Emmanuel Macron concernant le projet européen "ne resteront pas que des effets de manche". Mardi, Emmanuel Macron présentait devant les étudiants de la Sorbonne sa feuille de route d'initiatives. Économie, défense, crise migratoire, développement durable, mais aussi innovation et culture linguistique, autant de points sur lesquels le président promet d'apporter des réponses sérieuses, notamment grâce à la collaboration entre la France et l'Allemagne.

À ces projets, la députée européenne répond favorablement. "Je me réjouis de la volonté du président de la République de redonner un cap et une direction claire au projet européen". Dans une lettre de réaction, elle salue le "cadre d'une Europe à plusieurs étages, sur la base de projets concrets". Dans son discours, Emmanuel Macron insiste sur le renforcement nécessaire de la zone euro, et évoque la nécessité de créer un budget européen, qui permettrait de mieux gérer les investissements communs. Si ces renforcements sont nécessaires pour la Lyonnaise, elle soulève aussi que "le futur de l'Europe ne [peut] être circonscrit à une vision comptable et économique [...] la culture et les échanges [sont] indispensables à la construction d'une véritable identité européenne, dont la défense doit être un élément essentiel de notre projet commun", se félicitant que le président de la République ait conscience des autres domaines d'action de l'Europe.

Encore au stade de "l'annonce", les projets du président Macron en terme de coopération européenne seront scrutés par l'eurodéputée, qui s'engage à demeurer "attentive à ce qu'ils puissent rapidement trouver une application concrète."