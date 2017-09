Trois fuites de gaz en une journée pour les pompiers du Rhône

D'abord à Meyzieu, puis à Villefranche et à Lyon, les pompiers du Rhône sont intervenus à trois reprises ce mardi pour des fuites de gaz.

Tim Douet Sapeur-pompier du Rhône

Un important périmètre de sécurité et des évacuations si nécessaire, prendre en charge une fuite de gaz mobilise à chaque fois d'important et d'impressionnant dispositifs. Ce mardi, les pompiers du Rhône sont intervenus trois fois sur des fuites de gaz dues à l'arrachage accidentel de canalisations sur des chantiers, rapporte France 3 Auvergne Rhône-Alpes. Dès 9 heures ce matin, c'est à Meyzieu que les pompiers ont dû intervenir, avant de devoir se rendre une heure plus tard à Villefranche-sur-Saône. À Lyon, c'est dans une habitation de la route de Vienne qu'une fuite de gaz a également été signalée dans l'après-midi, nécessitant l'intervention d'une vingtaine de pompiers.