Trèbes : Wauquiez demande le rétablissement de l'état d'urgence

Dans une allocution au siège de son parti, Laurent Wauquiez a réagi sur l'attentat de Trèbes en fustigeant la "naïveté" de Macron, et en demandant le rétablissement de l'état d'urgence.

© Tim Douet Laurent Wauquiez

"Je demande solennellement à Emmanuel Macron de sortir de sa coupable naïveté et d’avoir enfin le courage de prendre les mesures qui s’imposent pour protéger les Français", a déclaré Laurent Wauquiez, lors d'une prise de parole au siège des Républicains rue de Vaugirard. En une dizaine de minutes, le président du parti a demandé à la fois le retour de l'état d'urgence, la mise en place de la déchéance de nationalité, et "l'expulsion immédiate des étrangers" qui incitent à la haine de la France. "Je demande que l'état d'urgence soit rétabli, je demande qu'on ne se contente plus de suivre les terroristes avant qu'ils ne passent à l'acte. Il faut interner les plus dangereux et expulser immédiatement ceux qui ne sont pas français", a-t-il déclaré. Entre attaques sur Emmanuel Macron et déclarations-chocs, le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a érigé l'attentat de Trèbes en étendard pour une politique d'une extrême fermeté vis-à-vis des personnes proches des mouvances islamistes radicales. "La barbarie islamiste a frappée à nouveau sur le sol de France […] encore une fois le terroriste était évidemment fiché S, […] encore une fois il venait de l'un de ces quartiers où l'autorité de la république ne règne plus, et rien ne change", a martelé Laurent Wauquiez. Un discours qui a résonné, très à droite, dans les oreilles du Front national qui s'est fendu d'un tweet à peine ironique sur l'allocution de l'élu, "La bonne nouvelle : le FN a réussi à convaincre #Wauquiez sur l'islamisme. Tout arrive...".