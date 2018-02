Le recours aux travailleurs détachés explose en Auvergne-Rhône-Alpes

La région compte 67 683 travailleurs détachés selon les chiffres de la DGT. Une hausse importante comparée aux chiffres de l’année dernière, soit +29%.

@Tim Douet Travailleurs sur un chantier

Malgré la clause Molière de Laurent Wauquiez, le nombre de travailleurs détachés n’a cessé d’augmenter en Auvergne-Rhône-Alpes. Côté France, l’inflation est dantesque, selon les chiffres de la Direction Générale du Travailleur parus lundi. En 2017, on en dénombre quelque 516 000, une augmentation notable de 46% comparée aux statistiques de l’année passée. Principalement, les régions frontalières en pâtissent. Parmi elles, Auvergne-Rhône-Alpes, troisième marche du podium derrière le Grand-Est notamment, avec 67 683 travailleurs détachés (+29%). Le Rhône, la Haute-Savoie et la Savoie sont les départements les plus touchés avec, respectivement, 13 986, 12 145, 10 684 employés en 2017. Des travailleurs principalement allemands, espagnols et portugais, travaillant dans l’industriel ou dans le BTP.