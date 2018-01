Le chômage stagne dans le Rhône en décembre

Le Rhône a vu son nombre de chômeurs stagner en décembre alors qu’il a très légèrement baissé en Auvergne-Rhône-Alpes (-0,2 %) et au niveau national (-0,1 %).

Comme au mois de novembre 2017, le chômage a très légèrement baissé en Auvergne-Rhône-Alpes au mois de décembre avec une diminution de 0,2% du nombre de demandeurs d'emploi. Cette baisse ne touche pas tous les départements de la région.L'Ain, la Loire et le Cantal ont vu leurs taux de chômage augmenter respectivement de 0,4% et de 0,7% pour les deux derniers. À l’inverse, la Haute-Savoie a connu la plus forte baisse (-1,8%). Sur un an, le chômage a reculé de 1,2% dans la région, soit 4620 demandeurs d'emploi en moins. Durant cette année, seuls le Rhône et l’Ardèche ont vu leur taux de chômage augmenter (+0,7% et +1,5%). À l’inverse le Cantal a connu une baisse spectaculaire de -7% .Au niveau national, le chômage a aussi baissé en décembre (-1,8%). Avec -0,5% sur un an, la diminution au niveau national est plus faible que dans le Rhône de 0,3%.