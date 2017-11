Le chômage augmente légèrement en région, mais baisse dans le Rhône

Le Rhône a vu son nombre de chômeurs diminuer de 0,5% en octobre alors qu'il légèrement augmenté en région Auvergne-Rhône-Alpes (+0,1) et au niveau national (+0,2%).

Philippe Huguen/AFP

Les fins d'années peuvent être encourageantes pour les mauvais élèves. Alors que la tendance annuelle demeure à la hausse, le département du Rhône a vu son nombre de chômeurs chuter de 0,5% au mois d'octobre. Alors même que le chômage a augmenté en région et au niveau national. Des chiffres qui confirment la bonne dynamique rhodanienne ces trois derniers mois, avec une baisse trimestrielle notable du nombre de chômeurs (-1,8). En région c'est l'Ain et la Loire qui concentrent les plus fortes baisses de chômage sur le mois écoulé (-0,9%). A l'inverse le nombre de chômeurs a bondi en Ardèche (+3,4%).