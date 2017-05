Le nombre de chômeurs de catégorie A a diminué de 1,5% dans la région Auvergne-Rhône-Alpes au mois d'avril. Une baisse qui a été similaire dans le Rhône.

©PHILIPPE HUGUEN / AFP

Le chômage baisse au mois d'avril dans la région, après avoir augmenté en mars. Le nombre de demandeurs d'emploi baisse de 1,5%. Une baisse qui touche tout les départements de la région sans exception.

Sur un an, le chômage a reculé de 1,7 % sur la région, soit 6880 demandeurs d'emploi en moins. Les plus fortes baisses ont eu lieu en Ardèche (-3,2%) et dans la Drôme (-3,2%). Quant aux plus faibles, ont les retrouve dans le Cantal (0,2%) et en Haute-Loire (0,2%).