Le nombre de chômeurs de catégorie A a augmenté de 2,3% dans la région Auvergne-Rhône-Alpes au mois de mars. Une augmentation qui a été encore plus forte dans le Rhône avec 3,1%.

Philippe Huguen/AFP

Le chômage augmente au mois de mars dans la région, après avoir baissé en février. Le nombre de demandeurs d'emploi augmente de 2,3%. Une hausse qui touche tous les départements de la région sans exception. La plus forte hausse à eu lieu dans le département de la Loire (3,4%) tandis que la hausse la plus faible à eu lieu dans le Cantal (0,2%). Sur un an, le chômage a reculé de 1,1 % sur la région, soit 4240 demandeurs d'emploi en moins.