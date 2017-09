Auvergne-Rhône-Alpes: 300 emplois au Club Med pour la saison d'hiver

Le Club Med recrute 300 saisonniers pour l'hiver 2017/2018 en Auvergne-Rhône-Alpes.

©Tim Douet Photo d'illustration

Des contrats saisonniers sont à saisir en Isère, Savoie, Haute-Savoie et Haute-Alpes pour la saison d'hiver au sein des villages vacances Club Med. Jusqu'au 15 novembre, les candidatures pour 300 postes divers en restauration et en hôtellerie sont ouvertes. Selon les métiers - en restaurant, chambre, cuisine ou magasiniers - une formation de 10 à 14 jours et à prévoir. L'entreprise précise également que les saisonniers sont nourris et logés pendant le temps de leurs contrats. Pour la saison dernière, la chaîne de village vacances avait recruté 130 employés de chambre, 110 employés de restaurant, 20 commis de cuisine, 17 magasiniers, 10 employés de lingerie, et 12 employés plonge dans la région, en mettant notamment un dispositif en place en partenariat avec Pôle Emploi.