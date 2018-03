Week-end de Pâques : circulation difficile en Auvergne-Rhône-Alpes

Bison futé prévoit un week-end orange ces vendredi et samedi dans la région, dans le sens des départs. La circulation sera également difficile le lundi 2 avril à l’échelle nationale.

La circulation s’annonce compliquée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le sens aller comme le sens retour, en ce week-end de Pâques. Le vendredi 30 mars est classé orange au niveau national par Bison futé. Le trafic s’annonce dense notamment sur l’autoroute A7 entre Lyon et Orange ainsi que sur les autoroutes A43 et A40 menant vers les stations des Alpes. Le samedi 31 mars, des difficultés seront encore à attendre dans la région, toujours en direction des stations de ski, alors que la situation routière nationale est au vert. Concernant le lundi de Pâques, la circulation promet d’être difficile dans le sens des retours en direction des grandes métropoles, notamment sur l’A7 entre Orange et Lyon.