Week-end de Pâques chargé sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

Le week-end de Pâques s'annonce chargé sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'il coïncide avec le début des vacances scolaires dans la région. La préfecture a d’ores et déjà annoncé "des conditions de circulation difficiles".

Le vendredi 14 avril sera classé orange dans le sens des départs et vert dans celui des retours. La journée la plus compliquée pour circuler sera celle de samedi où Bison Futé prévoit une journée rouge dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. Le dimanche 16 avril sera lui classé vert dans les deux sens.

Enfin, le lundi 17 avril sera classé vert dans le sens des départs, mais rouge dans celui des retours.

Henri-Michel Comet, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et préfet du Rhône, a rappelé dans un communiqué "les nécessités de prudence et de vigilance en matière de sécurité routière : fatigue, distances de freinage non respectées, vitesse excessive, stress, sont autant de facteurs de risques contre lesquels il faut lutter pour épargner des vies".

Il a aussi prodigué quelques conseils :

- Préparer son parcours se reposer pour éviter la somnolence au volant,

- Vérifier l’état du véhicule, le gonflage des pneus,

- Charger correctement les véhicules et bien attacher les chargements (coffres de toits, vélos…),

- Faire attention à la prise de médicaments.

- Pendant le trajet, faire des pauses régulières toutes les 2 heures,

- Adapter sa conduite aux circonstances, à la météo, à l’intensité du trafic, respecter les distances de sécurité...

Plus d’informations sur le site de Bison futé.