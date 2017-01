Tunnel Lyon-Turin : le sénat valide l’accord Franco-Italien

Le Sénat a validé ce jeudi l'accord entre la France et l'Italie pour la construction de la ligne Lyon-Turin. Une nouvelle qui a "écoeurée" l'eurodéputée de la Drôme, Michèle Rivasi.

Le parlement a donné son feu vert ce jeudi 26 janvier au démarrage des travaux de la ligne Lyon-Turin. Les sénateurs ont, comme les députés en décembre, ratifié l'accord entre la France et l'Italie. Un accord signé en 2015 par les deux pays. Le chantier devrait débuter en 2018 et les appels d'offres vont être lancés en cette année 2017.

"Notre contribution s’élèvera à 2,21 milliards d’euros"

Pour autant, cette ligne Lyon-Turin reste contestée par les élus écologistes qui ont voté contre, ce jeudi, mais aussi par la Cour des comptes qui avait déclaré en août dernier que ce projet "dont l'intérêt et le financement d'ensemble ne peut se déduire de la seule hypothèse de cofinancement européen, paraît largement hors de portée budgétaire de l'agence, non seulement en 2019, mais également au-delà".

Les sages s'étaient aussi inquiétés "du caractère très préoccupant de cette perspective pour l'équilibre futur des finances publiques". Harlem Desir, le secrétaire d’État chargé des affaires a indiqué de son côté que le budget sera de 8,3 milliards d'euros. "L’Europe y contribuera à hauteur de 40 %, l’Italie à hauteur de 35 % et la France 25 %. Au total, notre contribution s’élèvera à 2,21 milliards d’euros, en valeur 2012", a-t-il avancé.

"Ce dossier est pourri"

Contactée par Lyon Capitale, l'eurodéputée écologiste de la Drôme, Michèle Rivasi, s'est dite "écoeurée et hyper déçue par ce vote". M.Rivasi a dénoncé "un passage en force alors que l'on n'a pas réglé le problème des conflits d’intérêts." L'élue a aussi critiqué "l’indépendance des gens qui évaluent le coup". "Ce dossier est pourri. En France aucun élu ne veut regarder de près les dossiers parce qu'il y a le BTP qui est vraiment les pieds dedans. Nous, on a la même position que la Cour des comptes. On demande que les coûts soient justifiés, que l'utilité publique soit justifiée et que les devis fournis soient justifiés", a-t-elle conclu.