Travaux nocturnes : les axes routiers fermés à Lyon cette semaine

Du tunnel de Fourvière au périphérique nord en passant par l'A6 et l'A7, de nombreux travaux nocturnes impacteront la circulation dans l'agglomération lyonnaise cette semaine.

@eppr Travaux sur la route

La circulation sera encore perturbée dans le tunnel sous Fourvière cette semaine. Le trafic s'y effectuera de manière bidirectionnelle entre 20h et 6h le lendemain de lundi à jeudi. Les accès Kitchener et Gorge de Loup seront fermés. Le tunnel Brotteaux-Servient, lui, est toujours fermé à la circulation, de manière continue, jusqu'à fin avril.

Perturbations également sur le boulevard périphérique nord. La circulation sera interdite sur l'ensemble de l'ouvrage entre 21h et 6h le lendemain tous les soirs de semaine. Cela afin de permettre des travaux de mise aux normes des tunnels. Le tunnel du quai Bellevue sera fermé mercredi soir de 20h30 à 6h le lendemain pour les mêmes raisons. Sur le boulevard du Valvert, la circulation est toujours réduite, en direction de Genève/Grenoble, pour permettre des travaux d'entretien.

Sur l'autoroute A6, la circulation sera interdite entre Techlid (échangeur n°34) et le noeud d'Anse, dans les deux sens, pour permettre des travaux d'aménagement de voirie, de lundi à jeudi entre 21h et 6h. Circulation interdite également sur l'ensemble de l'A466 sur les mêmes périodes. Sur l'A43, la circulation sera interdite lundi de 22h à 5h le lendemain à hauteur du noeud de Manissieux, en direction de Lyon. Sur l'A47, trafic coupé entre le noeud de Ternay et Givors Ouest (échangeur n°10), en direction de Saint-Etienne, lundi de 21h à 6h le lendemain. Idem le lendemain, aux mêmes heures, entre Saint-Martin La Plaine (échangeur n°11) et le noeud de Ternay, en direction de Lyon.

Sur le réseau routier, on notera des perturbations sur la N489 où la circulation sera interdite entre la D307 et Les Longes (RN6), dans les deux sens de lundi à jeudi entre 21h à 6h. Sur la N7, les mêms jours, aux mêms horaires, la circulation sera interdite entre la N489 et Lentilly (échangeur n°37), en direction de l'Ouest, pour permettre des travaux d'aménagement de voirie.

Enfin dans Lyon, des travaux perturbent toujours la circulation des bus et des voitures avenue Lacassagne (plus d'informations sur le sit e de la métropole)