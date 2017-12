Travaux et Fête des Lumières, les axes lyonnais perturbés de nuit

En plus des habituels travaux nocturnes, le trafic routier sera perturbé par la Fête des Lumières cette semaine à Lyon. Tour d'horizon des difficultés prévues pour la semaine du 4 au 10 décembre.

Comme à son habitude, le boulevard périphérique nord lyonnais (BPNL) sera fermé les nuits de semaine (21 h - 6 h) jusqu'à mercredi, pour permettre des travaux de mise en conformité des tunnels. Aucune fermeture en revanche à compter du 7 décembre, premier jour de Fête des Lumières.

L'A47, quant à elle, sera fermée sur plusieurs tronçons les nuits de semaine (21 h - 6 h). Le 4 décembre, l'autoroute sera fermée entre le nœud de Ternay et Givors centre, en direction de Saint-Étienne. Le lendemain, l'A47 sera fermée entre Saint-Martin la Plaine et le nœud de Ternay, cette-fois ci en direction de Lyon. Enfin, les nuits du 6 et 7 décembre, il sera impossible d'emprunter la bretelle de sortie Chasse-sur-Rhône, en direction de Saint-Étienne.

Fête des Lumières : privilégiez les transports en commun

En cette semaine de Fête des Lumières, le gros des perturbations routières sera évidemment situé dans le cœur de Lyon, de jeudi à dimanche. Un périmètre de sécurité a été mis en place sur la Presqu'île, entre la place Bellecour et la place des Terreaux, dans le Vieux-Lyon et aux abords de l'esplanade de Fourvière. Ce périmètre sera interdit à la circulation de 18 h 30 (18 h le dimanche) à minuit et le tunnel de la rue Terme sera fermé de 19 h à 1 h (18 h à minuit le dimanche).

Niveau stationnement, notez que les parkings compris dans le périmètre de sécurité seront fermés de de 18 h 30 à minuit (18 h à 23 h le dimanche). Il sera interdit de stationner dans les rues suivantes, de midi à minuit : rues du Président Édouard Herriot, de Brest, Émile Zola, Gasparin, des Archers, Childebert, Jean de Tournes, Président Carnot (Lyon 1 et 2) et rue de l'Antiquaille et place des Minimes (Lyon 5).

Pensez aux transports en commun : ils seront gratuits le 8 décembre, de 16 h à minuit, et à tarif préférentiel jusqu'à la fin de la fête.