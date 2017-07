Trafic : week-end de 14 juillet rouge en Auvergne-Rhône-Alpes

Pour ce premier long week-end de chassé-croisé, Bison futé prévoit un trafic dense, particulièrement dans le sens des départs, mais aussi le dimanche, dans le sens des retours. La fin de semaine sera particulièrement chargée en Auvergne-Rhône-Alpes. Sur l’A6, de Paris à Lyon, des travaux sur 12 km entraînent une réduction des voies de circulation dans les deux sens, ce qui devrait provoquer des ralentissements.

© Tim Douet

Ce jeudi, la circulation sera très compliquée sur l’ensemble du pays, dans le sens des départs. Des difficultés sont notamment attendues sur l’autoroute A6 entre Beaune et Mâcon dans l’après-midi ou encore sur l’A7 entre Lyon et Orange, de 8 à 22 heures. Des bouchons récurrents sont également à prévoir dans la périphérie lyonnaise, l’après-midi. Dans le sens des retours, Bison futé annonce un trafic habituel.

Vendredi, la journée est classée orange sur toute la France et rouge en Ile-de-France, pour les départs. Des complications sont attendues dans l’Ouest, sur l’A11, mais aussi sur l’A71, entre Orléans et Bourges. L’A7 entre Lyon et Orange sera également très fréquentée. Sur la N205, le trafic au niveau du tunnel du Mont Blanc en direction de l’Italie est estimé à plus de 30 minutes, entre 9 et 20 heures. Les retours s’annoncent, eux, plus calmes.

Samedi, la circulation sera toujours difficile dans l’ensemble du pays et plus particulièrement en Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, où la journée sera rouge dans le sens des départs. Des ralentissements sont à prévoir sur l’A71, entre Montluçon et Clermont-Ferrand, en matinée. Dans le sens des retours, la région Auvergne-Rhône-Alpes est classée orange. Bison futé conseille d’éviter les grandes agglomérations entre 16 et 20 heures.

Dimanche, seule l’Auvergne-Rhône-Alpes restera orange dans le sens des départs. Des difficultés sont attendues sur l’A6 entre Beaune et Lyon le midi et sur l’A7 entre Lyon et Orange, la journée. Dans le sens des retours, le trafic sera difficile sur toute la France et même rouge en Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes. Des ralentissements sont à prévoir sur l’A7, pour la traversée de Lyon, toute la journée, mais aussi sur l’A6, entre Mâcon et Beaune, de 16 à 19 heures.