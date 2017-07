Trafic routier : journée rouge sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes

Déjà bien encombrées ce vendredi 14 juillet, les routes de la région sont prises d'assaut par les automobilistes ce week-end, en particulier dans le sens des départs vers le sud par l'autoroute A7.

Pour les vacanciers partis ce samedi matin, le voyage pourrait être plus long que prévu. Bison Futé conseille de partir plutôt après 14 heures ce samedi, voir de décaler le départ à dimanche, une journée pour laquelle les autoroutes devraient être moins encombrées dans le sens des départs. Classées rouges aujourd'hui, les autoroutes A6 et A7 qui permettent d'entrer et de sortir de l'agglomération lyonnaise seront particulièrement fréquentées. Un état de fait qui appelle les automobilistes à la vigilance. Plus largement sur la région, les ralentissements se situeront autour du péage de Vienne sur l'A7, puis entre Valence et Orange, ainsi qu'aux entrées des agglomérations d'Avignon, de Nîmes et de Marseille. Dans le sens des retours vers Lyon, des difficultés de circulation sont à prévoir entre Lyon et Beaune entre 15 heures et 18 heures. Pour dimanche, moins de départs sont à prévoir, mais des ralentissements sont annoncés dans le sens des retours, en particulier sur l'A7 entre Orange et Lyon et sous le tunnel de Fourvière.