Trafic routier : Circulation difficile pour les départs de samedi

Le samedi il sera difficile de circuler dans le sens des départs en vacances. Préférez le dimanche, annoncé vers dans les deux sens.

C'est déjà le troisième week-end des vacances pour la plupart des vacanciers, mais la circulation est toujours difficile. Ceux qui prévoient de partir quelques jours devront prévoir quelques heures de voiture en plus. Avec les départs pour le Sud de la France, les autoroutes A6 et A7 seront largement encombrées. Vendredi, dans le sens des départs , Bison Futé prévoit une du vert pour le niveau national, mais annonce que la région Auvergne-Rhône-Alpes sera classée orange. Le samedi en revanche, c'est toute la journée et l'intégralité du pays qui est classé rouge, avec une circulation très dense, et qui sera extrêmement ralentie. Quand aux retours, Bison Futé prévoit du vert au niveau national pour les samedis. La fermeture du Périphérique Nord n'arrange en rien la circulation qui sera déjà très difficile. Cependant, la voie de droite du viaduc sur le Rhône restera ouverte pour laisser l'accès aux sorties n°4 "Caluire" et n°5 "Rillieux-Miribel" sur l'échangeur de la Pape.

Pour ce qui est de la journée de dimanche, les trafic sera nettement moins dense que les jours précédents, et Bison Futé classe la journée verte, dans le sens des départs comme des retours.