TCL Lyon : des offres commerciales pour tenter d’abonner les fraudeurs

Pour lutter contre la fraude et tenter de fidéliser ces clients qui lui échappent sur le réseau TCL, le Sytral va lancer des offres commerciales de rattrapage. Ceux qui seront contrôlés sans titre de transport pourront obtenir un abonnement à tarif préférentiel.

© Robin Favier

Comment abonner les fraudeurs ? Pour tenter de la répondre à cette question, le Sytral va lancer de nouvelles offres commerciales de rattrapage sur le réseau des transports en commun de Lyon. Concrètement, les fraudeurs qui seront contrôlés et qui payeront une amende de 80 euros sous sept jours pourront bénéficier d’un abonnement à tarif incitatif.

Ainsi, en cas de fraude avant le 20 du mois, un abonnement sera proposé à 20 euros pour le mois en cours. Le mois suivant pourra être payé au même tarif, soit un total de 120 euros pour deux mois d’abonnement, amende de 80 euros incluses. Les bénéficiaires d’un tarif réduit pourront profiter de ce prix les deux mois suivant le contrôle, soit 140 euros pour trois mois.

En cas de fraude après le 20 du mois, l’abonnement sera de 35 euros, tarif disponible ensuite durant les deux mois suivants (soit un total de 185 euros pour trois mois). Ceux qui peuvent bénéficier d’un tarif réduit pourront obtenir ce prix durant les trois mois suivants (220 euros pour quatre mois donc). Dans tous les cas, les frais de confection de carte seront offerts. Pour en profiter, il sera impératif d’avoir payé tous ses PV auparavant, et de ne pas en avoir plus de trois en cours sur un an. De même; l’offre ne sera pas proposée en cas d’amende aggravée.

Ces tarifs incitatifs, additionnés au prix de l’amende restent proches de ceux proposés actuellement aux clients sans pour autant léser ceux qui payent tous les mois. Pour les fraudeurs, c’est la possibilité de lisser le coût de l’amende dans celui des abonnements sur les mois suivants. Reste à voir comment cette offre de rattrapage sera accueillie sur le terrain.

Lire aussi : Abonnement TCL à Lyon : les prix augmentent, le ticket aussi et Rhônexpress Lyon - Aéroport Saint-Exupéry : le prix augmente !