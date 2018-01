Stationnement résident : ce qui a changé au 1er janvier à Lyon

Gratuit jusqu'ici, le stationnement résident va désormais coûter 40€ par an pour le premier véhicule et 60€ pour le second.

Outre l'augmentation du prix des amendes pour stationnement illégal, le stationnement résident a été augmenté à Lyon. Il faudra désormais compter 40€ par an pour un premier véhicule et 60€ pour le second. Des tarifs courte durée sont également disponibles : 20 € pour un mois, 6 € pour une semaine et 2 € pour la journée. Une augmentation qui a pour objectif d'"inciter les résidents qui disposent d'un parking privé à l'utiliser", explique la municipalité. Les vignettes gratuites acquises en 2017 seront valables jusqu'à leur expiration

Les zones de stationnement concernées ont aussi été modifiées. Le stationnement résident par arrondissement a été supprimé au profit d'un nouveau découpage correspondant à quinze quartiers. "Ce découpage est plus adapté aux habitudes des habitants. Il privilégie ainsi le stationnement à proximité du domicile", assure la mairie.