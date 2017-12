Sécurité routière : moins d'accidents en 2016 dans le Rhône

Le nombre de tués sur les routes du département est également en baisse, même si, pour la première fois, ce sont les piétons qui paient le plus lourd tribut. Ils représentent plus de 3 morts de la route sur 10 dans le Rhône.

Selon les chiffres définitifs publiés jeudi, la Sécurité routière a enregistré 2026 accidents de la route sur les routes rhodaniennes en 2016, soit une baisse de 4,2% par rapport à l'année précédente. Et cela en dépuit d'une tendance nationale à la hausse. Des résultats éencourageants" pour la préfecture, notmaent sur la baisse du nombre d'accidents s corporels et de tués.

Quelque 62 personnes ont perdu la vie en 2016 sur les routes du département. C'est moins que les 69 décès enregistrés en 2015. Au cours de ces accidents, 62 personnes ont perdu la vie. Un chiffre en léger recul, après une année 2015 particulièrement mortelle par rapport aux années précédentes. Avec 829 cas contre 843 l'année précédente, le nombre de blessés est également en recul.

Gare aux chauffards

"Les résultats dans le Rhône restent néanmoins préoccupant, souligne Joël Prillard, directeur départemental des territoires du Rhône. Le niveau de gravité des accidents est très élevé. Ce sont surtout les usagers les plus vulnérables qui sont touchés." Pour la première fois, le nombre de piétons tués dépasse celui des automobilistes tués, avec 34% de victimes contre 16% au niveau national. Ce sont en tout 21 piétons qui ont été tués et 191 blessés dans le Rhône cette année.

Les accidents mortels ont majoritairement lieu en agglomération. Et les non motorisés sont très touchés. Cyclistes et piétons représentent 44% des tués sur les routes du Rhône. Les plus vulnérables restent les plus fréquemment touchés. Dans le Rhône, en 2016, parmi les personnes tuées sur la route, 24% sont des deux roues motorisés, 34% des piétons et 10% des cyclistes. 32% sont des automobilistes.

Parmi les points sensibles de l'agglomération lyonnaises en terme d'accidents mortels, on retrouve l'avenue Francis Pressense à Saint Fons (3 morts en 2016) et les grands boulevards du 3e et 6e arrondissement.

Lire aussi : Accident Lyon 6e, un an après le cours Vitton toujours pas sécurisé