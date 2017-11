SNCF : plus de trains de Chambéry vers Lyon

Suite à un problème d'aiguillage, aucun train ne peut circuler dans le sens Chambéry-Lyon. Des cars ont été mis à disposition des usagers pour maintenir le trafic.

Ce mercredi à 4 heures du matin, un problème d'aiguillage est survenu à Pressins, dans l'Isère. Alors que l'aiguille est censée se déplacer à gauche et à droite pour orienter les trains, elle s'est bloquée sur le côté gauche. Impossible donc pour les trains d'effectuer le trajet dans le sens Chambéry-Lyon. Très rapidement, une équipe est intervenue pour s'assurer de la sécurité et vérifier que le sens Lyon-Chambéry n'était pas impacté. En attendant de régler le problème d’aiguillage, la SNCF a mis à disposition des cars qui relient Chambéry à Lyon à des horaires proches de ceux des trains. "La circulation autoroutière peut légèrement décaler les horaires", prévient cependant la SNCF.

Pas de trains avant samedi ?

Pour l'heure, il faut que la SNCF commande les pièces nécessaires à la réparation de l'aiguille. "Une fois le matériel reçu, il faut qu'une équipe aille l'installer, et il faut refaire tous les tests de sécurité pour s'assurer que la circulation se fasse sans encombre", détaille la SNCF. La société espère pouvoir relancer le trafic d'ici à samedi matin. "Les tests peuvent prendre du temps, et nous entrons dans une période où les conditions météorologiques peuvent rendre le travail plus difficile". En effet, les prévisions de neige et de verglas pourraient rendre la manœuvre plus délicate.