SNCF, axe Ambérieu/Lyon : 200 passagers restent bloqués 3 heures

Ce matin, aux alentours de 7h, environ 200 passagers de la ligne Ambérieu/Lyon sont restés bloqués dans un TER. Le train a pu être tiré jusqu’à la gare de la Part-Dieu, et le trafic, toujours impacté, reprend progressivement.

@Tristan Paret

Les causes de l’incident sont encore inconnues, mais la SNCF garantit que le trafic revient progressivement à la normale sur la ligne Ambérieu/Lyon. Vers 7h ce matin, une disjonction électrique sur une caténaire a complètement interrompu le trafic ferroviaire dans les deux sens. 200 passagers sont restés coincés dans un train, à quelques mètres de la gare de Crépieu. "Des agents SNCF sont venus les rejoindre, et le train a finalement pu être remorqué jusqu’à la gare de la Part-Dieu après trois heures d’arrêt complet", précise la SNCF. Très vite, la gare s’est engorgée, puisque les axes Saint-Étienne/Ambérieu, Lyon/Ambérieu et Lyon/Genève ont également été impactés. "Pour pallier ce dysfonctionnement, nous avons mis en place une dizaine de cars, cinq à Saint-Étienne, cinq à la Part-Dieu et deux à Ambérieu."

Des agents SNCF sont actuellement en train de trouver l’endroit exact où la caténaire dysfonctionne, probablement à cause des intempéries. En tout, ce sont une vingtaine de trains qui ont été concernés par les retards. "D’autres retards ont été constatés en Savoie, à cause des éboulements. Mais le trafic devrait être de retour à la normale en début d’après-midi", assure la SNCF.