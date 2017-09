Run in Lyon : des perturbations de la circulation à prévoir

C’est le rendez-vous sportif de la rentrée. Ce dimanche 1er octobre, plus de 30 000 coureurs sont attendus à l’occasion de la 8e édition de la course Run in Lyon. Un évènement qui ne sera pas sans conséquences sur la circulation.

© Amélie James La 7ème édition de Run in Lyon, place Bellecour.

Comme chaque année à l’occasion de Run in Lyon, des perturbations auront lieu sur une partie de la presqu’île. Ainsi, à compter de 8h le samedi 30 septembre jusqu’au dimanche 15h, c’est "l’ensemble du parcours qui sera interdit au stationnement", précise la Ville de Lyon dans un communiqué. Certains axes "autour de la place Bellecour" seront également fermés à la circulation entre 7h30 et 16h "selon les secteurs". Il en va de même "des rues accueillant les coureurs en attente du départ" qui seront "entièrement interdites à la circulation et au stationnement de 7h30 à 12h30". L’évènement aura également des répercussions sur certaines lignes de bus. On ne saurait donc trop vous conseiller d’emprunter le métro ce week-end.

La carte des axes fermés à la circulation ici