Run In Lyon : les perturbations à prévoir ce dimanche

Pour sa 8e édition, plus de 30 000 participants sont attendus ce dimanche sur la place Bellecour. Dû à l’influence et aux différents parcours prévus, de nombreuses perturbations sont à prévoir dans le centre-ville.

© Amélie James La 7ème édition du Run in Lyonr.

Avec ses trois courses - marathon, semi-marathon et 10 km, la 8e édition du Run In Lyon qui se déroulera ce dimanche 1er octobre va entraîner des perturbations dans le centre-ville pour les automobilistes. L’ensemble des parcours est interdit au stationnement de 8 heure ce samedi à 15 heure dimanche. De nombreuses restrictions de circulations sont également à prévoir tout au long du parcours, et en particulier aux abords de la place Bellecour entre 7h30 et 16h. Les rues qui accueillent les coureurs en attente de départ sans quant à elles strictement interdites à la circulation et au stationnement entre 7h30 et 12h30.

Le réseau TCL va lui aussi connaître des modifications, cependant pour permettre aux coureurs d’accéder plus facilement à la place Bellecour, le métro D verra sa fréquence augmenter exceptionnellement.

Retrouver la carte des axes fermés ici.

Les détails du réseau TCL :

C1 - Dans les deux sens - Les arrêts entre PARC TÊTE D'OR-CHURCHILL et ST-CLAIR-SQUARE BROSSET ne sont plus desservis.

C2 - Dans les deux sens - Les arrêts entre CHARPENNES et ST-CLAIR-SQUARE BROSSET ne sont plus desservis.

C3 - Dans les deux sens - Terminus exceptionnel à l'arrêt CORDELIERS. Les arrêts de CORDELIERS à GARE ST-PAUL ne sont plus desservis.

C4 - Dans les deux sens - Terminus exceptionnel à l'arrêt PARC TÊTE D'OR-CHURCHILL. Les arrêts INTERPOL, MUSE D'ART CONTEMPORAIN et CITE INTERNATIONALE ne sont plus desservis.

C5 - Dans les deux sens - Les arrêts entre POUMEYROL et PONT CHURCHILL ne sont plus desservis. Terminus exceptionnel à HDV LOUIS PRADEL Le terminus habituel de CORDELIERS n'est pas desservi.

C6 - Dans les deux sens - Terminus exceptionnel à l'arrêt GARE DE VAISE. Les arrêts de PLACE DE PARIS à GARE PART-DIEU VIVIER MERLE ne sont plus desservis.

C7 - Dans les deux sens - En fonction de l'évolution du cortège, les arrêts entre PONT DE LA MULATIERE et GARE PART-DIEU VIVIER MERLE sont susceptibles de ne pas être desservis.

C9 - Dans les deux sens - Terminus exceptionnel aux arrêts SAXE PREFECTURE (descente des voyageurs) et SAXE BONNEL (montée des voyageurs). Les arrêts BELLECOUR A. PONCET et PONT DE LA GUILLOTIERE R.D. ne sont plus desservis dans les deux sens. Les arrêts PONT WILSON, MOLIERE et SAXE LAFAYETTE ne sont plus desservis en direction de Hôpitaux Est.

C10 - Dans les deux sens - Terminus exceptionnel à PERRACHE (gare routière - quai D4). Les arrêts BELLECOUR CHARITE, PONT DE L'UNIVERSITE et PONT GALLIENI R.D. ne sont plus desservis.

C12 - Dans les deux sens - Terminus exceptionnel à LAMOTHE MADELEINE. Les arrêts de LAMOTHE MADELEINE à BELLECOUR ne sont plus desservis.

C13 Nord - Hôtel de Ville Louis Pradel - Terminus exceptionnel à l'arrêt Tobie ROBATEL. L'arrêt HÔTEL DE VILLE LOUIS PRADEL n'est plus desservi.

C13 Sud - Hôtel de Ville Louis Pradel - Terminus exceptionnel à l'arrêt CORDELIERS. L'arrêt HÔTEL DE VILLE LOUIS PRADEL n'est plus desservi.

C14 - Dans les deux sens - Terminus exceptionnel à l'arrêt GARE DE VAISE. Les arrêts de PLACE DE PARIS à JEAN MACE ne sont plus desservis.

C18 - Dans les deux sens - Terminus exceptionnel aux arrêts MAIRIE DU 1ER (descente des voyageurs) et TERREAUX TOBIE ROBATEL (montée des voyageurs). Les arrêts HOTEL DE VILLE LOUIS PRADEL et MUSEE DES BEAUX ARTS ne sont plus desservis.

C20 - Dans les deux sens - Terminus exceptionnel à PERRACHE (gare routière). Les arrêts de PONT KITCHENER à BELLECOUR LE VISTE ne sont plus desservis.

C22 - Grange Blanche - L'arrêt HALLE TONY GARNIER n'est plus desservi.

C22 - Perrache - Les arrêts ENS LYON et HALLE TONY GARNIER ne sont plus desservis.

2 - Dans les deux sens - Exceptionnellement, la ligne effectue un terminus à l'arrêt CITE EDOUARD HERRIOT.

5 - Dans les deux sens - Terminus exceptionnel à GORGE DE LOUP. Les arrêts PONT MOUTON et VALMY ne sont plus desservis.

9 - Dans les deux sens - Terminus exceptionnel 0 l'arrêt HÔTEL DE VILLE LOUIS PRADEL. Le terminus de CORDELIERS n'est pas desservis.

15 - Dans les deux sens - Terminus exceptionnel à PERRACHE (gare routière - quai D5). Les arrêts BELLECOUR CHARITE, PONT DE L'UNIVERSITE et PONT GALLIENI R.D. ne sont plus desservis.

19 - Dans les deux sens - Terminus exceptionnel à l'arrêt GORGE DE LOUP. Les arrêts de BERTHET LOUCHEUR à HOTEL DE VILLE LOUIS PRADEL ne sont plus desservis.

31 - Dans les deux sens - La ligne circule à partir de 16h00.

35 - Dans les deux sens - Terminus exceptionnel aux arrêts JEAN MACE (descente des voyageurs) et JEAN MACE CHEVREUL (montée des voyageurs). Les arrêts de JEAN MACE à BELLECOUR CHARITE ne sont plus desservis.

40 - Dans les deux sens - La ligne circule à partir de 16h00.

43 - Dans les deux sens - La ligne circule à partir de 16h00.

45 - Dans les deux sens - Terminus exceptionnel à l'arrêt GORGE DE LOUP. Les arrêts de BERTHET LOUCHEUR à CROIX ROUSSE ne sont plus desservis.

60 - Dans les deux sens - Les arrêts entre LECLERC GIRARD et ST-FONS SEMBAT ne sont plus desservis dans les deux sens. Les arrêts LECLERC AYASSE et LECLERC GIRARD ne sont plus desservis en direction de Feyzin.

63 - Dans les deux sens - Les arrêts entre PERRACHE et PONT DE LA MULATIERE ne sont plus desservis.

70 - Dans les deux sens - Les arrêts entre CHARPENNES et ST-CLAIR SQUARE BROSSET ne sont plus desservis dans les deux sens. Exceptionnellement, la ligne circule dimanche matin afin d'assurer une desserte sur la commune de Neuville.

90 - Dans les deux sens - Terminus exceptionnel à l'arrêt GARE DE VAISE. Les arrêts de PONT MOUTON à GARE DE VAISE ne sont plus desservis.

S1 - Dans les deux sens - La ligne circule à partir de 16h10 et uniquement entre les arrêts GARE ST PAUL et HOTEL DE REGION - MONTROCHET.

S5 - Dans les deux sens - Terminus exceptionnel aux arrêts CUIRE (descente des voyageurs) et PLACE DU CAPOT (montée des voyageurs). Les arrêts de PLACE DU CAPOT à CALUIRE BORD DE SAÔNE ne sont plus desservis.

S6 - Dans les deux sens - Terminus exceptionnel aux arrêts MAIRIE DU 1ER (descente des voyageurs) et TERREAUX TOBIE ROBATEL (montée des voyageurs). L'arrêt HOTEL DE VILLE LOUIS PRADEL n'est plus desservi.