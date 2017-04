Routes : week-end du 1er mai difficile en Auvergne-Rhône-Alpes

Le week-end de Pâques s'annonce chargé sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'il coïncide avec le pont du premier mai et la fin des vacances scolaires dans la région. La journée de lundi s'annonce très difficile dans le sens des retours.

Le vendredi 14 avril sera classé vert dans le sens des départs sauf en Ile-de-France et vert dans celui des retours partout en France. Samedi, la circulation sera plus difficile partout en France dans le sens des départs puisque Bison futé prévoit du orange. Ce même jour la route sera plus dégagée pour ceux qui rentrent. Le dimanche, aucun souci, la journée sera verte dans les deux sens.

Ce sera bien le lundi 1er mai qui sera le plus difficile sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Bison futé prévoit du orange partout en France dans le sens des retours et du rouge en Auvergne-Rhône-Alpes. À l'inverse cette journée sera verte dans le sens des départs.