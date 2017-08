Rhônexpress : une des navettes les plus chères d'Europe

Alors que l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry veut figurer parmi les principaux aéroports européens, les prix "exorbitants" de sa seule navette en font une spécificité française.

Lorsque l'on regarde le prix au kilomètre, le Rhônexpress est la navette la plus chère de France. Une pétition a même été lancée pour dénoncer des tarifs "exorbitants". Avec un billet aller à 15,90€ en plein tarif pour 25km seulement, le Rhônexpress dépasse de loin la plupart des autres navettes des aéroports de l'hexagone. Au niveau européen également, rares sont les aéroports à pratiquer des prix aussi élevés. De plus, si les liaisons rapides sont souvent très chères, la quasi-totalité des grands aéroports européens met en place d'autres trajets, plus longs, mais à des tarifs raisonnables. À Lyon, les voyageurs n'ont pas d'autre choix que de passer par le Rhônexpress puisque le contrat qui lie l'exploitant au Sytral interdit toute concurrence. Le Rhônexpress n’est donc pas la navette la plus chère d’Europe, mais l’absence d’alternative abordable fait d’elle une exception européenne.