Rhône: fini la circulation alternée, voilà la circulation différenciée

Le préfet de région a annoncé cet après-midi la mise en place d'un nouveau dispositif de lutte contre la pollution dans la métropole. Abandon de la circulation alternée et renforcement du programme Crit'air, les nouvelles mesures devraient prendre effet à la rentrée à Lyon et Villeurbanne.

"Plus réactif, plus précis et plus harmonieux", telle est l'ambition du préfet de région pour son nouveau dispositif de gestion des épisodes de pics de pollution. Partis du constat que "les 20% des véhicules les plus polluants produisent 80% de la pollution totale", la préfecture a décidé de réorienter ses objectifs. À partir de cet automne, les vignettes Crit'air seront rendues obligatoires pour circuler dans Lyon et Villeurbanne. Elles permettent de distinguer les véhicules en leur attribuant un score en fonction de leurs émissions de polluants atmosphériques. Lors des pics de pollution, seuls les véhicules ayant un score inférieur au seuil fixé par la préfecture pourront circuler dans la métropole.

Concrètement, cela concerne surtout les voitures anciennes ainsi que les 4x4. À noter que les véhicules considérés comme trop polluants pourront se voir refuser l'attribution d'une vignette, et donc le droit de circuler en ville. Pour l'heure, moins d'un tiers du parc automobile rhodanien en serait équipé. Enfin, la région se réserve également le droit de diminuer les limitations de vitesse en cas d'épisode de pollution prolongé.

Le préfet a également affirmé que "Les conducteurs ne respectant pas ces mesures seront considérés comme étant en infraction". Sans plus de précisions, on peut néanmoins s'attendre à une longue "période d'éducation et d'incitation" avant de voir tomber les premières amendes.