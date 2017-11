Rhône : certaines autoroutes seront fermées de nuit cette semaine

Cette semaine, le trafic autoroutier nocturne sera bloqué dans la région lyonnaise sur l’A6, l’A89, l’A466, l’A47 et le périphérique nord.

©Tim Douet

Les routiers nocturnes vont voir leurs trajets perturbés cette semaine. L’A6 sera fermée dans les deux sens entre la sortie Techlid et le nœud d’Anse les nuits de lundi, mardi, mercredi et jeudi de 21 heures à 6 heures du matin. L’A466 située entre l’A6 et l’A56 est également concernée par les mêmes restrictions, ainsi que le périphérique nord. La liaison entre l’A89 et la N6 sera elle aussi fermée toutes les nuits nuit jusqu’à jeudi. L’A47 subira aussi une interdiction temporaire, d’abord entre Saint-Martin-la-Plaine et le Nœud de Ternay les nuits de lundi à mardi, et de mardi à mercredi de Saint-Etienne à Lyon, puis dans l’autre sens dans les nuits de mercredi et jeudi entre les échangeurs de Givors Ouest et de Saint-Martin-la-Plaine.