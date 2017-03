Retour de vacances : un week-end chargé en Auvergne-Rhône-Alpes

Ce samedi est classé rouge dans le sens des départs et orange dans celui des retours sur la région. Les autoroutes A40 et A43 ainsi que les abords de l'agglomération lyonnaise sont particulièrement concernés.

La fin des congés pour les uns, le début du week-end pour les autres. Si les vacances s'achèvent pour les petits Rhône-alpins et tous les élèves de la zone A, ainsi que pour les Belges et les Néerlandais, les amoureux de la montagne et les vacanciers hors période scolaire gagneront les massifs alpins ce week-end. Si bien que la circulation sera difficile dans les deux sens en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce samedi est d'ailleurs classé rouge dans le sens des départs et orange dans celui des retours en région.

La journée de samedi classée rouge en région

Au premier rang des axes concernés par ces difficultés ceux menant au massifs alpins, à savoir les autoroutes A40 et A43. Les abords de l'agglomération lyonnaise devraient également être encombrés, à l'instar des métropoles de Grenoble, Chambéry ou Annecy. Évidemment, le trafic s'intensifiera à l'approche des stations de ski. Les premières difficultés étaient attendues dès 9 heures ce matin et jusqu'à 18 heures ce soir. La circulation sera également dense sur l'A6 de Mâcon à Beaune et sur l’A31 de Dijon à Langres entre 10 heures et midi. Dans le sens des retours il est conseillé d'attendre 17 heures pour quitter les vallées alpines.

La journée de dimanche devrait être plus fluide mais il est tout de même conseillé d'éviter d'entrer dans les grandes villes entre 16h et 20h.

Le bulletin de prévisions détaillé est accessible sur le site et l'application mobile de Bison Futé.