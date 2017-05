Réouverture de la voie centrale rue Garibaldi

Dès aujourd’hui, la voie centrale de la rue Garibaldi, en travaux depuis quelques mois, a été rouverte à la circulation. Les travaux se sont achevés avec deux mois d’avance, et ainsi laisser la place à la seconde partie du projet de la rue Garibaldi.

© grandlyon Phase 2 des travaux rue Garibaldi

Une première étape franchie avec succès. En effet, les travaux de la voie centrale obligeaient les véhicules à emprunter la voie de droite, rendant la circulation rue Garibaldi complexe et parfois dangereuse, notamment pour les vélos. Les deux semaines d’avance prises par la première partie du projet vont ainsi permettre à la seconde de démarrer dès la semaine prochaine.

Place, désormais, aux vélos, aux bus et aux plantations. Car s’il est toujours dangereux de circuler à vélo rue Garibaldi, il ne s’agit que d’une question de temps avant que les cyclistes ne bénéficient d’une voie dédiée, sur les contre-allées. Une fois cette deuxième étape franchie, les bus (notamment le C25) auront également leur propre voie, le tout dans une atmosphère bien plus végétale puisque dans le même temps 80 arbres auront été plantés aux abords de la rue. Il n’y a donc plus qu’à attendre novembre 2017 pour découvrir une toute nouvelle rue Garibaldi, empruntable par tous, dans un cadre agréable, et en sécurité.