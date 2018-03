Près de 500 motards en colère manifestent à Lyon

Après la manifestation avortée de la semaine passée, la division rhodanienne de la Fédération française des motards en colère a exprimé son opposition à la réforme des 80 km/h, ce samedi dans les rues de Lyon.

DR Motards en colère

"Nous venons devant Lyon Capitale pour nous faire entendre". Après la tournée des permanences des élus locaux, les motards en colère du Rhône ont décidé de passer sous les fenêtres de plusieurs médias lyonnais pour faire entendre leur voix. C'est à grand renfort de vrombissements, de klaxons et d'odeurs d'échappements qu'ils comptent signifier leur opposition à la réforme annoncée par le gouvernement, visant à réduire la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h sur certains axes départementaux. Ils étaient donc près de 500 motards, et une trentaine de voitures, encadrés par trois véhicules de police et des motocyclistes, à bloquer l'avenue Foch, où se situent nos locaux, en début d'après-midi.

Une perte de temps minime

Factuellement, rappelons que si le temps peut paraître plus long à 80 km/h, la réduction de vitesse de 10 km/h ne change quasiment pas le temps de trajet. On parcourt 1,5 kilomètre en une minute à 90 km/h contre 1,33 km/h à 80 km/h. Ce seraient donc cinq minutes de perdues pour 50 kilomètres parcourus, si l'on empruntait exclusivement des axes départementaux. Or, les trajets quotidiens mêlant très souvent départementales et portions en ville ou sur route nationale, la perte de temps est en réalité plus faible. De l'ordre de 1 minute 30 pour 50 kilomètres parcourus.

"Inflation considérable des PV"

Mais pour les usagers, derrière la réduction de la vitesse se cache un intérêt pécuniaire pour le gouvernement, avec l'accroissement du nombre de PV. "Les Français, dans leur immense majorité, veulent une vrai(e) sécurité routière et non pas la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires qui n’aura qu’un seul résultat : une inflation considérable des PV pour petit excès de vitesse", avance la FFMC du Rhône. La semaine dernière, Bernard Perrut avait proposé une solution de compromis. Le député de la 9e circonscription du Rhône proposait d'abaisser la vitesse réglementaire mais de permettre aux autorités locales (départements et préfectures) d'instaurer de dérogation, à 90 km/h sur certains axes.