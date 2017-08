Plusieurs vols retardés à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry

La compagnie ASL Airlines a connu plusieurs problèmes, techniques et de personnel, engendrant de forts retards au départ de Lyon ce week-end.

© JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP Photo d'illustration

Plus de 24 heures de retard ! Le vol pour Bourgas, en Bulgarie, et Thessalonique, en Grèce, qui devait décoller de Lyon vendredi à 12h30 ne partira que ce samedi, à 19h40. Et les voyageurs ne sont peut-être pas au bout de leurs peines."Nous ne sommes pas encore certains que le vol parte", expliquait l'aéroport à Lyon Capitale, en fin d'après-midi.

Laconique, la compagnie en cause, ASL Airlines, se contente de plaider un "problème d'indisponibilité de personnel navigant commercial". "ASL nous donne très peu d'informations, et au compte-gouttes", déplore-t-on du côté de l'aéroport Saint-Exupéry.

En tout ce sont cinq vols de cette même compagnie qui ont été retardés depuis vendredi. Soit plus de 350 personnes concernées. Ce samedi matin, une anomalie a été détectée sur une ailette d'un Boeing 737 qui devait faire l'aller-retour pour Majorque, en Espagne, et assurer deux autres rotations pour Héraklion puis Rhodes, en Grèce.

"L'avion est finalement parti à 17h", explique l'aéroport. Avec plus de 12 heures de retard donc. Le départ pour Héraklion sera effectué à 21 heures. Celui pour Rhodes a été repoussé de 8 heures à 14h30 dimanche.

Les passagers concernés par ces retards ont été logés à l'hôtel.