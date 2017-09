Perturbations ferroviaires autour de Lyon ce week-end

Des travaux entraînent l'annulation de certaines liaisons vers l'Isère.

© Camille Padilla

D'importants travaux de renouvellements d'appareils de voies sont en cours depuis le mois d'août, et jusqu'à décembre, sur les voies ferrées autour de Saint-Priest, Bourgoin-Jallieu et Grenoble. Ce week-end des 23-24 septembre et le prochain (30 septembre-1er octobre), le trafic des TER en est perturbé.

Sur la ligne Lyon-Perrache - Saint-André-le-Gaz : aucun train entre samedi 13h et dimanche 12h30. Même chose sur la ligne Lyon Part-Dieu - Grenoble, mais des liaisons par bus sont mises en places. Sur la ligne Chambéry - Lyon Part-Dieu, certains trains sont détournés par Ambérieu, et des bus de substitution sont prévus. D'autres lignes autour de Grenoble sont affectées, les détails et horaires sont disponibles ici.

France 3 relève également que des TGV reliant des villes de province et passant d'ordinaire par Lyon feront un arrêt par Saint-Exupéry, ou seront détournés sur voies classiques, d'où un temps de trajet allongé.