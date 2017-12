Nouvel an à Lyon, pas de métros supplémentaires mais des bus de nuit

A l'inverse de plusieurs grandes villes de France, Les TCL ont de ne pas prolonger les horaires des métro pour la Saint-Sylvestre.

© Tim Douet Station de métro

Les métros ne réveillonneront pas à Lyon. Le service, prolongé dans plusieurs grandes villes de France, s'arrêtera à l'heure habituelle, autour de 00h20. Les TCL ont choisi d'utiliser des bus "Pleine Lune" (PL) pour suppléer les métros, et transporter les fêtards jusqu'au petit matins.

Ces bus de nuits sont habituellement en service du jeudi au samedi soir à Lyon. Il le seront donc aussi le lundi 31 décembre prochain. Ce sont quatre lignes au total qui desserviront plusieurs destinations sur le territoire de la métropole. Ces bus seront accessibles au tarif habituel, avec ticket ou abonnement.

La ligne PL 1 reliera la place des Terreaux à La Doua, la PL2 circulera depuis Hôtel de Ville/Louis Pradel vers Saxe-Gambetta et Grange-Blanche. Elles seront en service entre 1 heure et 4 heures du matin. Mêmes horaires pour PL3 entre Hôtel de Ville/Louis Pradel, Valmy et le campus Lyon Ouest. La PL 4, reliant Hôtel de Ville à Saint-Priest/Salengro via Jean Macé, effectuera deux départs entre 1 heures et 3 heures du matin.

L'ambiance devrait être au rendez-vous dans des bus que l'on imagine facilement bondés. De quoi soutenir la demande de taxis et VTC, pour qui la nuit de la Saint-Sylvestre est habituellement chargée.