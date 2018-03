Nombreuses perturbations TCL en soirée dans le centre de Lyon

Une manifestation occasionnera des perturbations du trafic de bus à partir de 19h ce mardi 20 mars, entre la place Bellecour et le quartier de la Guillotière.

© Robin Favier

Plusieurs lignes de bus seront perturbées ce mardi, dans le secteur de la Presqu'île, à partir de 19h, en raison d'une "manifestation de soutien au peuple kurde d'Afchin" organisée par les Jeunesses communistes. Après un rassemblement place Bellecour, le cortège prendra la direction de la place Antonin-Poncet, passera par la contre-allée Gailleton, le pont de la Guillotière, puis le cours Gambetta, avant de rejoindre la rue de Marseille, la rue Salomon-Reinach, la rue Mazagran et finalement la place Mazagran. Les lignes qui croisent ce trajet seront perturbées pour permettre le défilé du cortège de 100 à 150 personnes.

C9 – Terminus exceptionnel à l'arrêt Saxe-Préfecture. Les arrêts Augagneur-Servient, Fosse-aux-Ours et Bellecour ne sont plus desservis (valable dans les deux sens de circulation).

C10 – Terminus exceptionnel à l'arrêt Perrache (quai D4). Les arrêts Pont-Gallieni R.D., Pont-de-l'Université et Bellecour ne sont plus desservis (valable dans les deux sens de circulation).

C12 – Terminus exceptionnel à l'arrêt Jean-Macé. Les arrêts entre Jean-Macé et Bellecour ne sont plus desservis (valable dans les deux sens de circulation).

C20 – Terminus exceptionnel à l'arrêt Vieux-Lyon. Les arrêts Bellecour/Saint-Exupéry et Bellecour/Le Viste ne sont pas desservis. Reprise des voyageurs quai Tilsitt (valable dans les deux sens de circulation)

Ligne 15 – Terminus exceptionnel à l'arrêt Perrache (quai D5). Les arrêts Pont-Gallieni R.D, Pont-de-l'Université et Bellecour ne sont plus desservis (valable dans les deux sens de circulation).

Ligne 27 – Terminus exceptionnel à l'arrêt Saxe-Lafayette. Les arrêts entre Saxe-Lafayette et Vieux-Lyon ne sont plus desservis.

Ligne 35 – Terminus exceptionnel à l'arrêt Jean-Macé. Les arrêts Université J.J, Bechevelin, rue de l'Université, Pont-de-l'Université, Bellecour, Raspail, Centre nautique Tony-Bertrand ne sont plus desservis (valable dans les deux sens de circulation).

Ligne 40 – Terminus exceptionnel à Saint-Vincent. Les arrêts La Feuillée, Albon, Passerelle du palais de justice, Pont-Bonaparte, Bellecour/Saint-Exupéry et Bellecour/Le Viste ne sont plus desservis (valable dans les deux sens de circulation).

S1 direction Confluence/Rambaud – Les arrêts entre la gare Saint-Paul et Pont-Kitchener ne sont plus desservis. Direction Gare Saint-Paul – les arrêts entre Perrache/Carnot et la gare Saint-Paul ne sont plus desservis.