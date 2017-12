Neige : retour à la normale dans l'après-midi à Lyon

La Métropole de Lyon vient de faire un point de la situation à la mi-journée, suite aux chutes de neige. Selon ses services, "Un retour à la normale est prévu dans le courant de l’après-midi sur l’ensemble des axes métropolitains".

Un trajet difficile ce matin à cause de la neige sur Lyon, pour ne pas dire impossible, mais une amélioration à prévoir ? Selon les services de la Métropole, "le retour à la normale est prévu dans le courant de l'après-midi". La ville avait été paralysée par des chutes de neige et le service de bus TCL interrompu.

La Métropole apporte un début d'explication sur la situation qu'on rencontrait de nombreux Lyonnais ce matin : "La neige tombée en continu a conduit les équipes de la viabilité hivernale à repasser régulièrement sur les voies traitées pendant la nuit. En début de matinée, un phénomène de regel a ralenti la reprise du trafic et impose aux conducteurs la plus extrême prudence. Par ailleurs, les interventions des équipes de déneigement ont été pénalisées par les conditions de circulation toujours difficiles en début de matinée et par des véhicules bloquants". La circulation est encore difficile dans le 5e arrondissement de Lyon à cause de ces véhicules. Des routes sont encore en cours de traitement dans les Monts d'Or, ainsi que sur les communes de Caluire et Rillieux-la-Pape. Plus généralement, la neige fondue sur les chaussées rend la circulation encore difficile.

La Métropole invite les usagers à privilégier les transports en commun et à suivre les travaux de déneigement sur le site www.onlymoov.com. Un standard téléphonique est également mis à disposition de 5h à 22h au 04 78 95 88 44.