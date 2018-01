Métro A, funiculaire : les perturbations TCL pour cette rentrée 2018

Des travaux de modernisations le funiculaire Fourvière et le métro A engendreront des perturbations sur ces lignes.

© Tim Douet Station de métro

Les travaux de rénovation de la ficelle qui monte à Fourvière ont commencé, depuis le 2 janvier. "Les deux rames du funiculaire de Fourvière partent en atelier pour effectuer les grandes inspections et rénovations, indiquent les TCL Les aménagements intérieurs et extérieurs des rames sont entièrement revus et modernisés".

Des bus relais circulent de 6 heures à 22 heures entre Saint-Just et Fourvière pendant le temps des travaux, qui dureront jusqu'en juin. Le funiculaire de Saint-Just subira le même sort début 2019.

A noter également des perturbations des lignes de bus C13, C16, 25, 69, C8 et C11 dans le secteur Laccassagne jusqu'au mois de mai, pour cause de travaux sur la chaussée.

Coupure du métro A certains soirs

Le trafic sera également perturbé sur le métro A en cette rentrée 2018. Du 8 au 23 janvier, en soirée, des travaux seront entrepris "sur les voies qui préfigureront l’automatisation de la ligne B du métro", indique la Métropole. La ligne A du métro circulera uniquement entre les stations Charpennes et Perrache à partir de 22h00 les lundi et mardi des trois semaines à venir.

Le dernier départ depuis Perrache, direction Vaulx-en-Velin La Soie, s’effectuera à 21h47. Le dernier départ depuis Vaulx-en-Velin La Soie, direction Perrache, s’effectuera à 21h52. Des Bus relais desserviront les stations situées entre Vaulx-en-Velin La Soie et Charpennes, toutes les 10 minutes.